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Geändert am: 19.08.2026 07:13:36

Asiens Börsen mehrheitlich tiefrot

An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag unsicher.

Der SMI startete etwas tiefer in den Handelstag und rutschte dann zunächst weiter ab. Nachdem er sich im Tagesverlauf einige Male der Nulllinie näherte, bewegte er sich schlussendlich knapp im Plus und beendete den Tag 0,13 Prozent höher bei 14'320,90 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich derweil mit leichten Verlusten und beendeten die Sitzung 0,10 Prozent tiefer bei 20'161,57 Zählern bzw. 0,27 Prozent im Minus bei 2'297,96 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt tat sich nach dem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch weiter schwer. Anhaltende Sorgen um die Lage im Nahen Osten, wieder steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen sorgten für Gegenwind an den globalen Aktienmärkten. Hierzulande kamen die Impulse auch von der Berichtsaison.

Die Aussicht auf eine baldige Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich weiter eingetrübt. In der Strasse von Hormus wurde erneut ein Angriff auf ein Schiff gemeldet. Gleichzeitig zogen die Ölpreise wieder an: Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet erneut deutlich mehr als 90 US-Dollar. Das schürt zusätzliche Inflationssorgen.

"Die Anleger müssen derzeit gleich mehrere Belastungsfaktoren verdauen", kommentierte ein Marktbeobachter. Neben der erneuten Eskalation im Nahen Osten und den hohen Ölpreisen sorgten auch die deutlich gestiegenen US-Langfristrenditen für Gegenwind. Steigende Zinsen verteuern nicht nur die Refinanzierung der Staaten, sondern auch jene der Unternehmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag tiefer.

Der DAX fiel anfänglich etwas zurück und verblieb auch weiter im Minus. Schlussendlich ging er 0,8 Prozent schwächer bei 26'128,36 Zählern in den Feierabend.

Der DAX tat sich nach seinem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch weiter schwer. Die Vorgaben der Börsen aus Übersee dämpften die Stimmung der Anleger am Dienstag. Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen belasteten, während sich die erhoffte Lösung im Nahost-Krieg weiterhin nicht abzeichnet. "Die Renditen 10- und 30-jähriger Bundesanleihen sind gestern auf neue 15-Jahres-Hochs geklettert", und auch in Frankreich oder den USA sehe es ähnlich aus, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und hält dies für eine wachsende Konkurrenz für die Aktienmärkte. Obendrein verteuerten steigende Zinsen nicht nur die Refinanzierung der Staaten, sondern auch der Unternehmen.

Wieder steigende Ölpreise trugen laut Altmann ihr Übriges zur derzeit gedämpften Stimmung bei, da sie die Inflationssorgen befeuerten. Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg erneut deutlich über 90 US-Dollar je Barrel. Die Aussicht auf eine baldige Lösung im Krieg zwischen den USA und dem Iran haben sich weiter eingetrübt. Die Mitte Juni in einem Rahmenabkommen vereinbarte Frist ist mittlerweile ohne diplomatische Fortschritte abgelaufen.

Unternehmensseitig war es weiterhin ruhig, nachdem die Berichtssaison so gut wie beendet ist. Die zuletzt im Rahmen einer Erholung gut gelaufenen KI- und Chipwerte litten nun unter Gewinnmitnahmen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte präsentierten sich mit einer tieferen Tendenz.

So blieb der Dow Jones nach einem negativen Start in der Verlustzone und schloss 0,22 Prozent leichter bei 53'343,64 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite beendete die Sitzung 1,33 Prozent tiefer bei 26'289,71 Zählern, nachdem er bereits zum Start deutlich verloren hatte.

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag von ihrer schwächeren Seite. Allen voran für die Technologiewerte ging es deutlich abwärts, nachdem die jüngste Erholung schon am Vortag Risse gezeigt hatte.

Für Belastung sorgten die Entwicklungen rund um den Nahost-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, den ohnehin brüchigen Waffenstillstand mit dem Iran nicht verlängern zu wollen. Die im Juni getroffene Absichtserklärung zwischen den Ländern, die eine Frist von 60 Tagen für die Einigung auf ein Friedensabkommen beinhaltete, ist am Montag abgelaufen.

In der Folge ziehen die Ölpreise an. Es ist bereits der dritte Handelstag in Folge mit einem Anstieg. "Das Auslaufen des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran bestärkt Sorgen über weitere Lieferunterbrechungen und die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus", so IG.

Der Iran fordert für die Öffnung der Strasse von Hormus die Umsetzung des Mitte Juni unterzeichneten Rahmenabkommens mit den USA. Parlamentspräsident Mohammed Baghar Ghalibaf sagte vor einer Parlamentssitzung, die für den weltweiten Energiehandel wichtige Meerenge bleibe so lange geschlossen, wie sich die USA nicht an ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung hielten.

ASIEN

Die Börsen in Asien verbuchen am Mittwoch überwiegend schwere Verluste.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise ein kräftiges Minus von 3,42 Prozent auf 65'155,45 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 1,96 Prozent auf 3'912,17 Zähler.

Lediglich in Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 0,24 Prozent auf 25'533,38 Einheiten.

Ein erneuter Kurssturz im Halbleitersektor hat am Mittwoch die asiatischen Aktienmärkte tief ins Minus gedrückt. Neben dem Druck auf Tech-Werte sorgten anhaltend hohe Anleiherenditen und geopolitische Spannungen im Nahen Osten für deutliche Zurückhaltung bei den Anlegern. Auslöser der Talfahrt war ein Einbruch des Philadelphia Semiconductor Index um über fünf Prozent in der US-Sitzung, bei dem US-Chip-Schwergewichte deutlich unter Druck gerieten.

Der Druck beschränkt sich jedoch längst nicht mehr nur auf die Chipbranche. Die Rendite dreissigjähriger US-Staatsanleihen verharrte nach dem jüngsten weltweiten Anleihen-Ausverkauf nahe ihres Multi-Dekaden-Hochs von über fünf Komma drei Prozent, während die zehnjährige Rendite im asiatischen Handel bei etwa vier Komma sieben Prozent lag. Steigende Kapitalkosten erhöhen den Abzinsungsfaktor für zukünftige Gewinne, was hoch bewertete Wachstumswerte unattraktiver macht. Gleichzeitig verharrte Brent-Öl aufgrund fehlender Fortschritte im Iran-Konflikt über der Marke von neunzig US-Dollar pro Barrel. Anleger blickten daher gespannt auf das anstehende Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung sowie eine grosse Anleiheauktion über sechzehn Milliarden US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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