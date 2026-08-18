Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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18.08.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 1'209,80 EUR ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 1'209,80 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'184 Punkten steht. Bei 1'204,40 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 1'217,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 101'738 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 2'008,00 EUR markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 65,98 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 25,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 11,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,93 EUR aus. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 3.29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2.43 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2026 37,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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