Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’169 0.1%  DAX 23’645 -0.1%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’465 0.2%  Gold 3’671 0.7%  Bitcoin 92’147 -0.7%  Dollar 0.7950 0.3%  Öl 66.7 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Infineon-Aktie im Fokus: Rückkaufprogramm und Thailand-Verkauf - Neuausrichtung geplant?
Steht den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT der nächste Aufschwung bevor?
SMG-Aktie: Erfolgreicher Börsenstart - Erstkurs klar über Ausgabepreis
Novo Nordisk-Aktie nach positiven Studiendaten dennoch schwächer
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Plus500 Depot

Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 17:49:40

XETRA-SCHLUSS/Kaum Bewegung am grossen Verfallstag

Aumovio
39.24 EUR -0.61%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat die Woche knapp behauptet beschlossen. Der DAX gab um Freitag um 0,1 Prozent auf 23.639 Punkte nach. Der grosse Verfall lief weitgehend geräuschlos ab. Am Mittag verfielen alle Optionen und Futures mit Termin September, am Abend waren dann die Optionen auf Einzeltitel an der Reihe. Der Verfall, insbesondere der grosse, kann im Kampf um die Ausübungspreise erfahrungsgemäss für Volatilität an den Börsen sorgen. Grundsätzlich stützend für die Stimmung wirkte die weiter intakte Zinssenkungsfantasie in den USA nach der Zinssenkung und den Zinssignalen der US-Notenbank am Mittwoch.

Die Nachrichtenlage war dünn. Für Hapag-Lloyd ging es 4,9 Prozent nach unten. Das Papier fiel damit im Einklang mit Reedereiaktien allgemein. Keine guten Signale für die Weltkonjunktur senden die Preise auf Containerrouten zwischen China und den USA. Der "Shanghai Containerized Freight Index" ist in der vergangenen Woche um über 14 Prozent gefallen, wie laut JP Morgan aus den von der Shanghai Shipping Exchange veröffentlichten Daten hervorgeht.

Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten, was allerdings aus Marktsicht keine grosse Überraschung darstellte. Der Aussenwerber hat den Ausblick gesenkt, weil sich die andauernden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten negativ auf den Werbemarkt auswirken. Ströer schlossen mit überschaubaren Abgaben von 0,3 Prozent.

Stabilus hat derweil vor dem Hintergrund des andauernd schwierigen Umfelds ein Umbauprogramm eingeleitet. Der Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern will die Kosten senken, die Organisation straffen und das Standort-Netzwerk optimieren. Weltweit sollen rund 450 Stellen abgebaut werden. Dafür werden Rückstellungen nötig. Stabilus fielen 2,8 Prozent zurück.

Im DAX ging es für Deutsche Post um 1,2 Prozent nach unten. Zwar wartete der US-Wettbewerber Fedex mit guten Zahlen und einem zuversichtlicheren Ausblick auf, allerdings senkten die Analysten der Deutschen Bank die Einstufung der Post auf "Hold" von "Buy".

Weiter gut lief es für den Börsenneuling Aumovio. Nach der kursseitig bereits erfolgreichen Abspaltung von der Mutter Continental am Vortag zog der Kurs am Freitag um weitere 1,2 Prozent an. Die Analysten der Deutschen Bank und von JP Morgan empfahlen die Aktie des Automotive-Bereichs von Continental in Ersteinstufungen zum Kauf. Scout24 fielen um 5,9 Prozent zurück. Im Handel hiess es, Anleger machten in ihren Portfolios Platz für den Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.639,41 -0,1% +18,9%

DAX-Future 23.779,00 -0,2% +17,5%

XDAX 23.641,67 -0,2% +19,5%

MDAX 30.195,88 -0,9% +19,1%

TecDAX 3.631,92 -0,6% +7,0%

SDAX 16.948,25 +0,1% +23,5%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,21 -23

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 17 22 1 12.477,6 212,2 3.699,9 54,3

MDAX 16 34 0 1.926,4 68,4 610,2 30,3

TecDAX 8 22 0 2.928,2 56,3 1.110,4 19,8

SDAX 29 37 4 229,1 12,8 101,9 7,5

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 11:49 ET (15:49 GMT)