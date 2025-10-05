Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
05.10.2025 09:25:00
Wie Experten die Mercedes-Benz-Aktie im September einstuften
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Überblick.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im September 2025 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 4,53 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 53,47 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|56,00 EUR
|4,73
|24.09.2025
|RBC Capital Markets
|55,00 EUR
|2,86
|23.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|56,00 EUR
|4,73
|19.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|2,86
|09.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|68,00 EUR
|27,17
|08.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,wegosi / Shutterstock.com
