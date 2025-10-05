Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 0.6%  SPI 17’209 0.5%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9339 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.1%  Gold 3’886 0.8%  Bitcoin 97’318 1.3%  Dollar 0.7956 -0.3%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So sagt man Nein im Job
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagvormittag
Rheinmetall-Aktie: Die Unternehmensgeschichte der Rheinischen Metallwaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
Wie Experten die Mercedes-Benz-Aktie im September einstuften
Deutsche Bank wird für Goldpreis 2026 optimistischer
Suche...

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Einstufungen 05.10.2025 09:25:00

Wie Experten die Mercedes-Benz-Aktie im September einstuften

Wie Experten die Mercedes-Benz-Aktie im September einstuften

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Überblick.

Daimler
13.60 EUR -2.16%
Kaufen Verkaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde im September 2025 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 4,53 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 53,47 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--25.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)56,00 EUR4,7324.09.2025
RBC Capital Markets55,00 EUR2,8623.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)56,00 EUR4,7319.09.2025
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR2,8609.09.2025
JP Morgan Chase & Co.68,00 EUR27,1708.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Grossinvestition in den USA geplant
Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Wechsel bei zwei Vorstandsposten
Mercedes-Benz-Aktie gibt nach: Daimler Buses steigert Output am Standort Türkei

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com,wegosi / Shutterstock.com