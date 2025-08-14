Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie unter der Lupe 14.08.2025 11:58:44

Warburg Research mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie

Das Vonovia SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Warburg Research-Analyst Simon Stippig unterzogen.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 38,60 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei durch eine starke fundamentale Lage und zweistelliges prozentuales Wachstum bestimmt gewesen, schrieb Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei auch unter Bewertungsgesichtspunkten attraktiv. Die Abhängigkeit von geopolitischen Risiken sei gering/rob/mf/bek

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 3.8 Prozent auf 29.21 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 34.89 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 1’158’127 Vonovia SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 büsste die Aktie um 0.4 Prozent ein. Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


