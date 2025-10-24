VW-Aktie stabil: Dieter Dehoorne folgt auf Beschaffungschefin Renate Vachenauer

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dieter Dehoorne wird neuer Beschaffungschef bei Audi.

Der ehemalige Volvo-Manager übernimmt das Amt Anfang 2026, wie der Autohersteller mitteilte.

Mitte Oktober hatte Beschaffungschefin Renate Vachenauer Audi verlassen. Seither hat der Konzern keine Frau mehr im Vorstand. Ihr Amt wird derzeit kommissarisch von Produktionsvorstand Gerd Walker ausgeübt. Zuvor hatte das "Manager Magazin" über die Personalie berichtet.

Eigentlich hat Audi andere Ziele, wie der Blick in den Geschäftsbericht verrät. Dort heisst es: "Für den Vorstand hat der Aufsichtsrat bis zum Jahr 2026 eine Zielquote von zwei Frauen beschlossen." Davon sind die Ingolstädter nun weit entfernt. Der deutsche Corporate Governance Kodex mit seinen Zielgrössen für den Frauenanteil gilt für Audi allerdings nicht direkt, da die VW -Tochter nicht börsennotiert ist.

Zwei Jahrzehnte bei Volvo

Der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Döss lobte den künftigen Vorstand: "Wir freuen uns auf Dieter Dehoorne. Mit ihm gewinnt die Audi AG einen international erfahrenen Manager mit umfassender Expertise in der Automobil- und Energiewirtschaft", sagte er. Der gebürtige Belgier Dehoorne war zuletzt Beschaffungsvorstand beim dänischen Unternehmen Vestas Wind Systems, verfügt aber über zwei Jahrzehnte Autoerfahrung bei Volvo - unter anderem in China, Nordamerika und Europa.

Der Vorstandsvorsitzende Gernot Döllner betonte, Dehoorne werde "mit seiner internationalen Perspektive und seinem tiefen Verständnis für globale Lieferketten" entscheidend dazu beitragen, die Transformation des Unternehmens zu gestalten.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,04 Prozent höher bei 89,40 Euro.

/ruc/DP/jha

INGOLSTADT (awp international)

