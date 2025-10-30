Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktieneinstufung 30.10.2025 15:49:44

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so gross gewesen seien wie befürchtet.

Aktienanalyse online: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 15:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.5 Prozent auf 90.66 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 4.04 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 874’682 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 8.5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka,Bocman1973 / Shutterstock.com