Volkswagen (VW) vz-Analyse: Bernstein Research verleiht Volkswagen (VW) vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so gross gewesen seien wie befürchtet.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 15:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1.5 Prozent auf 90.66 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 4.04 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 874’682 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 8.5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

