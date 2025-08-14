Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite im Fokus 14.08.2025 22:34:01

Verluste in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Der Handel in New York verlief zum Handelsschluss in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag ging der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0.01 Prozent) bei 21’710.67 Punkten aus dem Donnerstagshandel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.294 Prozent schwächer bei 21’649.21 Punkten, nach 21’713.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 21’766.29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21’627.13 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1.17 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 14.07.2025, einen Stand von 20’640.33 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 14.05.2025, mit 19’146.81 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 14.08.2024, bei 17’192.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12.60 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21’803.75 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Intel (+ 7.38 Prozent auf 23.86 USD), Donegal Group B (+ 4.03 Prozent auf 14.98 USD), Amazon (+ 2.86 Prozent auf 230.98 USD), Amtech Systems (+ 2.23 Prozent auf 5.05 USD) und Netflix (+ 2.17 Prozent auf 1’230.56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nice Systems (-13.61 Prozent auf 127.85 USD), 3D Systems (-10.30 Prozent auf 2.09 USD), Dorel Industries (-8.11 Prozent auf 0.90 USD), American Eagle Outfitters (-6.51 Prozent auf 12.64 USD) und Innodata (-5.93 Prozent auf 40.62 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 44’034’515 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Upbound Group-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 11.65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

