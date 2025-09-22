Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ-Handel im Blick 22.09.2025 22:33:40

Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende

Der NASDAQ Composite entwickelte sich zum Handelsschluss positiv.

Der NASDAQ Composite erhöhte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.70 Prozent auf 22’788.98 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.110 Prozent auf 22’606.59 Punkte an der Kurstafel, nach 22’631.48 Punkten am Vortag.

Bei 22’590.86 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’801.90 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 22.08.2025, bei 21’496.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19’447.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17’948.32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18.20 Prozent. Bei 22’801.90 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Grupo Financiero Galicia (+ 21.10 Prozent auf 32.03 USD), AXT (+ 18.43 Prozent auf 5.14 USD), Taylor Devices (+ 11.65 Prozent auf 51.93 USD), TransAct Technologies (+ 10.97 Prozent auf 5.36 USD) und Cogent Communications (+ 9.61 Prozent auf 40.14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-7.71 Prozent auf 16.52 USD), American Eagle Outfitters (-4.88 Prozent auf 17.95 USD), Nortech Systems (-4.86 Prozent auf 9.40 USD), Upbound Group (-3.99 Prozent auf 25.50 USD) und Commercial Vehicle Group (-3.91 Prozent auf 1.72 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 71’132’304 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.656 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.26 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.07 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

