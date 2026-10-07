Unity Software Aktie 56795613 / US91332U1016
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07.10.2026 17:13:08
Unity Software Partners With Google On AI Gaming Platform
(RTTNews) - Wednesday, Unity Software Inc. (U) announced a strategic partnership with Google for a new, integrated gaming platform, which brings together the power of Google AI, the reach of Google's billion-user products, and the world-class game-building expertise of Unity.
Coming later this year, the platform will put game creation in the hands of millions of new creators and bring new experiences to billions of players worldwide.
The partnership will also combine Google's cutting-edge AI research with Unity's industry-leading engine technology, bringing together cutting-edge AI research with industry-leading engine technology.
Unity's stock was trading at $44.63, down 0.71 percent on the NYSE.
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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