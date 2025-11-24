Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.11.2025 20:27:13

Ulta Beauty Aktie News: Ulta Beauty zeigt sich am Montagabend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ulta Beauty. Zuletzt stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 526,24 USD.

Um 20:26 Uhr stieg die Ulta Beauty-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 526,24 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'705 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Ulta Beauty-Aktie sogar auf 526,57 USD. Bei 517,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59'994 Ulta Beauty-Aktien.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 572,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ulta Beauty-Aktie 8,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2025 (309,02 USD). Abschläge von 41,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ulta Beauty-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Ulta Beauty gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,78 USD. Im letzten Jahr hatte Ulta Beauty einen Gewinn von 5,30 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.55 Mrd. USD in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ulta Beauty-Aktie in Höhe von 24,51 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com

