Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Buy-Einstufung
|
02.02.2026 13:43:47
UBS AG: Buy für Airbus SE-Aktie
Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Airbus SE-Aktie aus.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass der Flugzeugbauer mit seiner A220-Linie aktuell profitable ist. Dies schrieb er am Freitag, anlässlich von Berichten über den Vorverkauf für ein neues Modell A220-500. Zudem erwarteten die Anleger wohl eine Erklärung, warum die zuletzt problembehafteten GTF-Triebwerke auch hier die richtige Wahl sein sollen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 13:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.1 Prozent auf 193.18 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 24.24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74’090 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 2.5 Prozent. Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Optimismus in Paris: CAC 40 mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10:22
|Goldman Sachs Group Inc. gibt Airbus SE-Aktie Buy (finanzen.ch)
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beginnt Montagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Die Expertenmeinungen zur Airbus SE-Aktie im Januar 2026 (finanzen.net)
Analysen zu Airbus SE
|12:50
|Airbus Buy
|UBS AG
|09:31
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Airbus Buy
|UBS AG
|09:31
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Airbus Buy
|UBS AG
|09:31
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/