Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’347 1.2%  SPI 18’379 0.9%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’735 0.8%  Euro 0.9201 0.4%  EStoxx50 5’976 0.5%  Gold 4’757 -2.2%  Bitcoin 60’506 1.7%  Dollar 0.7769 0.5%  Öl 66.2 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156SAP345952
Top News
Disney-Aktie im Plus: Gewinn übertrifft Erwartungen - auch Umsatz gestiegen
Ausblick: Merck & Co. öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kryptomarkt: Standard Chartered sieht Ethereum vor Bitcoin
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
Barclays Capital bescheinigt Overweight für Siemens Healthineers-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Buy-Einstufung 02.02.2026 13:43:47

UBS AG: Buy für Airbus SE-Aktie

UBS AG: Buy für Airbus SE-Aktie

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Airbus SE-Aktie aus.

Airbus
173.39 CHF -2.42%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant geht nicht davon aus, dass der Flugzeugbauer mit seiner A220-Linie aktuell profitable ist. Dies schrieb er am Freitag, anlässlich von Berichten über den Vorverkauf für ein neues Modell A220-500. Zudem erwarteten die Anleger wohl eine Erklärung, warum die zuletzt problembehafteten GTF-Triebwerke auch hier die richtige Wahl sein sollen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 13:27 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.1 Prozent auf 193.18 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 24.24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74’090 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 2.5 Prozent. Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Goldman Sachs Group Inc. gibt Airbus SE-Aktie Buy

Bildquelle: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:50 Airbus Buy UBS AG
09:31 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
28.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:23 UBS Logo UBS KeyInvest: Schlagzeilen machen Kurse
10:39 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
09:21 Marktüberblick: Crash in den Edelmetallen
09:07 SMI mit freundlichem Wochenausklang
30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’864.59 19.54 S6VBTU
Short 14’153.91 13.67 BC7SLU
Short 14’663.94 8.91 S29BTU
SMI-Kurs: 13’347.08 02.02.2026 13:54:02
Long 12’789.78 19.98 SFDBEU
Long 12’510.20 13.96 SXEBEU