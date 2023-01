Tesla-Aktie: Knacken diese Elektroautos bald Teslas Reichweiten-Rekord?

• Laut Musk sind nicht mehr als 640km Reichweite nötig• Chinesische Hersteller machen Tesla Konkurrenz• Auch Mercedes-Benz knackt Teslas Reichweiten-Rekord

Lange waren die Fahrzeuge von Tesla Spitzenreiter bezüglich der Reichweite unter den E-Autos, schreibt Teslamag. Doch nachdem Elon Musk bereits Anfang des Jahres auf Twitter ankündigt hatte, dass eine Reichweite von mehr als 400 Meilen (ca. 640 km) unnötig sei, konkurrieren nun andere Unternehmen um einen neuen Reichweiten-Rekord.

We could’ve made a 600 mile Model S 12 months ago, but that would’ve made the product worse imo, as 99.9% of time you’d be carrying unneeded battery mass, which makes acceleration, handling & efficiency worse. Even our 400+ mile range car is more than almost anyone will use.