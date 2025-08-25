Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.08.2025 22:33:46

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ 100 erlitt am Abend Verluste.

Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich ein Minus in Höhe von 0.31 Prozent auf 23’425.60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.187 Prozent auf 23’454.28 Punkte an der Kurstafel, nach 23’498.12 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 23’546.45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’382.19 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 23’272.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 20’915.65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 19’720.87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11.68 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 2.46 Prozent auf 2.08 USD), AppLovin A (+ 2.04 Prozent auf 450.68 USD), Tesla (+ 1.94 Prozent auf 346.60 USD), Diamondback Energy (+ 1.39 Prozent auf 145.27 USD) und Lam Research (+ 1.20 Prozent auf 101.28 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Keurig Dr Pepper (-11.48 Prozent auf 31.10 USD), DexCom (-7.66 Prozent auf 75.96 USD), CSX (-5.12 Prozent auf 32.81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.17 Prozent auf 343.20 USD) und Align Technology (-3.08 Prozent auf 144.96 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35’095’245 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.707 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 7.51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

