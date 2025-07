TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PNE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades PNE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2.31 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 43.290 PNE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2025 659.74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 559.74 Prozent gesteigert.

PNE war somit zuletzt am Markt 1.17 Mrd. Euro wert. Am 15.12.1998 wurden PNE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der PNE-Aktie wurde der Erstkurs mit 10.65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch