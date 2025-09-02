Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’140 -0.3%  SPI 16’829 -0.4%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’798 -1.0%  Euro 0.9358 -0.2%  EStoxx50 5’339 -0.5%  Gold 3’478 0.0%  Bitcoin 88’597 1.4%  Dollar 0.8038 0.4%  Öl 68.8 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Lucid-Aktie im Fokus: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Eckert Ziegler-Anlage? 02.09.2025 10:02:12

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr abgeworfen

TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Eckert & Ziegler
18.78 CHF 2.65%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12.91 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 77.477 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2025 auf 17.28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’338.80 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.88 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Eckert Ziegler betrug jüngst 3.27 Mrd. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers auf 23.51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Eckert & Ziegler

Nachrichten zu Eckert & Ziegler

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Eckert & Ziegler

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.08.25 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.25 Eckert & Ziegler Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.25 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.12.24 Eckert & Ziegler Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:45 Marktüberblick: TeamViewer-Aktie im Aufwind
08:27 Wenig Bewegung zum Wochenauftakt
06:11 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Weiter seitwärts
01.09.25 Logo WHS Cybersecurity-Riese CrowdStrike: Bewertung hoch – aber Wachstum intakt? Chart & Zahlencheck
01.09.25 Cyberabwehr: Schutz in einer digitalisierten Welt
29.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’495.71 11.07 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’140.37 02.09.2025 10:18:36
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
BYD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

Top-Rankings

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}