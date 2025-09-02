|Kurse + Charts + Realtime
|Profitable Eckert Ziegler-Anlage?
|
02.09.2025 10:02:12
TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Eckert Ziegler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Eckert Ziegler-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12.91 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 77.477 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2025 auf 17.28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’338.80 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.88 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Eckert Ziegler betrug jüngst 3.27 Mrd. Euro. Die Eckert Ziegler-Aktie wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers auf 23.51 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
