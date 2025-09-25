TecDAX-Titel SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SMA Solar-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.10 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investiert hat, hat nun 5.848 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SMA Solar-Aktie auf 20.94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22.46 Prozent vermehrt.

Am Markt war SMA Solar jüngst 707.19 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des SMA Solar-Anteils fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das SMA Solar-Papier bei 48.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

