SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

03.09.2025 10:21:57

SMA Solar Hold

SMA Solar
20.97 CHF 13.51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Geschäft mit Lösungen für Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Bereich (HBS) seien weitere Risiken zutage getreten, schrieb Mengxian Sun in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.84 € 		Abst. Kursziel*:
7.32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.00%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

