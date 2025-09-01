SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
20.97CHF
2.50CHF
13.51 %
01.09.2025
BRXC
03.09.2025 10:21:57
SMA Solar Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Geschäft mit Lösungen für Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Bereich (HBS) seien weitere Risiken zutage getreten, schrieb Mengxian Sun in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.84 €
|
Abst. Kursziel*:
7.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.00%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
