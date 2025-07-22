Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

18.47
CHF
0.21
CHF
1.15 %
22.07.2025
BRXC
18.08.2025 11:20:32

SMA Solar Hold

SMA Solar
18.47 CHF 1.15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Während die US-Konkurrenz mit starken Ergebnissen für das zweite Quartal überzeugt habe, sei der deutsche Hersteller von Solarwechselrichtern aufgrund von Wertminderungen bei den Lagerbeständen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:53 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23.62 € 		Abst. Kursziel*:
-19.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.44%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:20 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
06:14 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
07.08.25 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
