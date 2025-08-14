TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren bedeutet

Am 14.08.2022 wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 24.50 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 408.163 AIXTRON SE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13.72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5’597.96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44.02 Prozent verringert.

AIXTRON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.55 Mrd. Euro. Die AIXTRON SE-Aktie wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der AIXTRON SE-Anteilsschein bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch