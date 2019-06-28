Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 -0.3%  SPI 16’828 -0.4%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’612 -0.6%  Euro 0.9341 -0.1%  EStoxx50 5’433 -0.1%  Gold 3’693 0.4%  Bitcoin 91’262 -0.5%  Dollar 0.7913 -0.4%  Öl 67.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
BBVA-Aktie schwächer: Analyst sieht Luft für höheres Sabadell-Angebot
NVIDIA-Aktie im Blick: China setzt trotz Druck der Regierung weiter auf Chips des KI-Giganten
PayPal-Aktie im Aufwind: Neue Features für Krypto und personalisierte Links
Kering-Aktie trotzdem im Plus: Kundendaten bei Cyberangriff im Juni gestohlen
Suche...
Plus500 Depot

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

9.37
CHF
0.12
CHF
1.30 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2025 11:17:06

AIXTRON SE Equal Weight

AIXTRON
11.71 CHF -3.81%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIXTRON SE Equal Weight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
12.35 € 		Abst. Kursziel*:
13.41%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
12.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.54%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?