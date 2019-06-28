LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 13,50 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Er sei für das dritte Quartal der europäischen Hardware-Technologiefirmen eher vorsichtig, schrieb Simon Coles in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die moderaten Wachstumserwartungen für 2027 könnten aber etwas stützen. Coles' bevorzugter Titel bleibt TSMC. Mit Blick auf die Quartalszahlen ist er bei Infineon und ASM International nervös, rät bei Kursschwächen aber zum Kauf. Vorsichtig sieht der Experte STMicro, Besi, Soitec und Nordic Semiconductor, neutral hingegen ASML./gl/tav;