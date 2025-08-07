|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
07.08.2025 10:02:11
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AIXTRON SE gewesen.
Das AIXTRON SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das AIXTRON SE-Papier an diesem Tag 19.35 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51.680 AIXTRON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 670.54 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 06.08.2025 auf 12.98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32.95 Prozent.
AIXTRON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.52 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AIXTRON SE-Papiers fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3.03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
06.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.08.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verliert (finanzen.ch)
|
06.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
06.08.25
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|31.07.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|30.06.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|05.05.25
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|02.05.25
|AIXTRON Kaufen
|DZ BANK
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|14.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|04.08.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZölle offiziell in Kraft getreten: SMI baut Gewinne etwas aus -- DAX mit Aufschlägen -- Asiens Börsen freundlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es nach stabilem Start am Donnerstag aufwärts. Beim DAX sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien dominieren am Donnerstag die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}