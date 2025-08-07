TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das AIXTRON SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das AIXTRON SE-Papier an diesem Tag 19.35 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51.680 AIXTRON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 670.54 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 06.08.2025 auf 12.98 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32.95 Prozent.

AIXTRON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.52 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des AIXTRON SE-Papiers fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch