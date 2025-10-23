TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5.39 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 18.553 AIXTRON SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2025 241.74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13.03 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +141.74 Prozent.

Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 1.53 Mrd. Euro. Die AIXTRON SE-Aktie ging am 06.11.1997 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann der AIXTRON SE-Anteilsschein bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch