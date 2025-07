TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Am Donnerstag gewann der TecDAX via XETRA letztendlich 1.71 Prozent auf 3’958.07 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 647.352 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.910 Prozent höher bei 3’927.11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3’891.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’924.35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’958.48 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2.13 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 17.06.2025, stand der TecDAX bei 3’799.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, wurde der TecDAX mit 3’412.85 Punkten berechnet. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 17.07.2024, bei 3’348.53 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 15.17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3’994.94 Punkten. Bei 3’010.36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 9.39 Prozent auf 45.22 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.36 Prozent auf 42.84 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5.82 Prozent auf 98.20 EUR), AIXTRON SE (+ 5.13 Prozent auf 16.59 EUR) und JENOPTIK (+ 4.31 Prozent auf 20.58 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Eckert Ziegler (-1.75 Prozent auf 67.25 EUR), PNE (-1.31 Prozent auf 15.04 EUR), United Internet (-0.48 Prozent auf 24.76 EUR), ATOSS Software (-0.14 Prozent auf 144.40 EUR) und Nordex (+ 0.31 Prozent auf 19.18 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5’832’634 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 303.254 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 9.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

