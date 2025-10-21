Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’587 -0.4%  SPI 17’299 -0.4%  Dow 46’935 0.5%  DAX 24’275 0.1%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’676.9600 -0.1%  Gold 4’095 -6.0%  Bitcoin 87’472 -0.2%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 60.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Huber+Suhner-Aktie verliert jedoch: Auftragseingang bei knapp gehaltenem Umsatz gesteigert
Ausblick: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nach dem fulminanten Börsenstart: So entwickelt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Börsenrally in Asien: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. legen weiter kräftig zu
Aktien von Swatch und Richemont im Minus: Rückläufige Uhrenexporte im September
Suche...
200.- Saxo-Deal

Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Swisscom Aktie News: Swisscom macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swisscom. Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Swisscom
594.57 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 594,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'573 Punkten tendiert. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 596,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 591,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 18'184 Swisscom-Aktien.

Bei 598,00 CHF markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swisscom-Aktie mit einem Kursplus von 0,67 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 491,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Swisscom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 25,69 CHF aus. Am 07.08.2025 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,35 CHF je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,02 Prozent auf 3.69 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.75 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom im Jahr 2025 25,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr eingefahren

Swisscom-Aktie gesucht: CEO setzt auf Italien, Effizienz und KI

Nachrichten zu Swisscom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?