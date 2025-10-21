Swisscom Aktie News: Swisscom macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 594,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'573 Punkten tendiert. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 596,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 591,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 18'184 Swisscom-Aktien.

Bei 598,00 CHF markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swisscom-Aktie mit einem Kursplus von 0,67 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 491,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Swisscom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 25,69 CHF aus. Am 07.08.2025 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,35 CHF je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,02 Prozent auf 3.69 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.75 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom im Jahr 2025 25,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

