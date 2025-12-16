Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 163,96 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'999 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 171,46 USD. Bei 165,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'365'549 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 457,22 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 64,14 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2025 Kursverluste bis auf 155,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,09 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -1,72 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent auf 128.69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS in Höhe von 27,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

