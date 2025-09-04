Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'383 1.5%  SPI 17'120 1.4%  Dow 45'572 0.7%  DAX 23'770 0.7%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5'347 0.4%  Gold 3'547 -0.3%  Bitcoin 88'761 -1.2%  Dollar 0.8062 0.3%  Öl 67.0 -0.7% 
04.09.2025 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend tiefer

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 324,01 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 324,01 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 21'629 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 317,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 330,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'508'761 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 67,54 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 113,79 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 64,88 Prozent wieder erreichen.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114.49 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111.44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 präsentieren.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

