Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’416 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9354 -0.3%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’594 1.3%  Bitcoin 88’782 -0.4%  Dollar 0.7981 -0.9%  Öl 65.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Piloten der Lufthansa stimmen bald über Streik ab
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Titel im Plus: Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht - unter Auflagen
Suche...

Strategy Aktie 1465124 / US5949724083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 20:27:13

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Abend freundlich

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 332,47 USD zu.

Strategy
258.17 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 332,47 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 21'648 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 335,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 334,92 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 2'148'379 Aktien.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 63,28 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 113,79 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 65,77 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,60 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 114.49 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.44 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin

Norwegens Staatsfonds vergrössert indirekte Bitcoin-Investments deutlich

Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin


Bildquelle: Strategy