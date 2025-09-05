Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 332,47 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 21'648 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 335,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 334,92 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 2'148'379 Aktien.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 63,28 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 113,79 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 65,77 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,60 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 114.49 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.44 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

