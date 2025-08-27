Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende

Schlussendlich beendete der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 23’565.85 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.109 Prozent auf 23’499.67 Punkte an der Kurstafel, nach 23’525.29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 23’434.31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’591.05 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0.476 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 23’272.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21’414.99 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 19’581.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 12.35 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Atlassian (+ 4.65 Prozent auf 171.88 USD), Datadog A (+ 4.29 Prozent auf 131.73 USD), Workday A (+ 3.06 Prozent auf 229.71 USD), Warner Bros Discovery (+ 2.97 Prozent auf 12.15 USD) und Zoom Communications (+ 2.73 Prozent auf 80.96 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil JDcom (-3.11 Prozent auf 30.82 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2.65 Prozent auf 342.06 USD), Palantir (-2.58 Prozent auf 156.72 USD), Booking (-1.58 Prozent auf 5’615.68 USD) und Microchip Technology (-1.43 Prozent auf 66.65 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’312’296 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.776 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch