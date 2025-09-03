Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag steigen

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.33 Prozent fester bei 23’306.86 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.677 Prozent höher bei 23’388.28 Punkten, nach 23’231.11 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 23’478.01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’304.40 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, bei 22’763.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21’662.58 Punkte. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 03.09.2024, einen Stand von 18’958.74 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 11.11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23’969.27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 8.81 Prozent auf 230.66 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 8.73 Prozent auf 229.81 USD), DexCom (+ 3.38 Prozent auf 76.81 USD), Tesla (+ 3.30 Prozent auf 340.23 USD) und Apple (+ 3.10 Prozent auf 236.83 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Dollar Tree (-8.07 Prozent auf 102.36 USD), Intuitive Surgical (-6.88 Prozent auf 436.78 USD), Diamondback Energy (-5.07 Prozent auf 142.26 USD), ON Semiconductor (-4.67 Prozent auf 46.66 USD) und Axon Enterprise (-3.91 Prozent auf 714.49 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’508’678 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.654 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch