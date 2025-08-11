Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FTSE 100-Kursentwicklung 11.08.2025 17:58:38

Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

Der FTSE 100 notierte am ersten Tag der Woche im Plus.

Lloyds Banking Group
0.90 CHF 0.90%
Letztendlich gewann der FTSE 100 im LSE-Handel 0.37 Prozent auf 9’129.71 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.661 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 9’095.73 Punkten in den Montagshandel, nach 9’095.73 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9’093.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 9’137.70 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8’941.12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Stand von 8’554.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Stand von 8’168.10 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10.53 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9’190.73 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’544.83 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Marks Spencer (+ 2.95 Prozent auf 3.42 GBP), Fresnillo (+ 2.47 Prozent auf 17.43 GBP), Airtel Africa (+ 2.42 Prozent auf 2.12 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 2.41 Prozent auf 17.82 GBP) und Pershing Square (+ 2.29 Prozent auf 41.04 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-5.61 Prozent auf 3.73 GBP), Croda International (-3.54 Prozent auf 24.78 GBP), RS Group (-2.65 Prozent auf 5.50 GBP), InterContinental Hotels Group (-2.52 Prozent auf 86.02 GBP) und JD Sports Fashion (-2.14 Prozent auf 0.86 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55’490’614 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 195.516 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die WPP 2012-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

