Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’043 0.4%  SPI 16’739 0.3%  Dow 46’168 0.3%  DAX 23’636 1.2%  Euro 0.9333 0.1%  EStoxx50 5’452 1.5%  Gold 3’640 -0.5%  Bitcoin 93’040 1.3%  Dollar 0.7918 0.4%  Öl 67.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Rivian streicht bis zu 225 Stellen vor Ende der US-EV-Steuergutschriften
Devisen im Blick: So steht es am Donnerstag um Franken, Dollar und Euro
Konkurrenz der sicheren Häfen: Bitcoin-ETFs vs. Gold-ETFs
Kartellamt erlaubt JD.com den Einstieg bei Ceconomy - Aktien verlieren aber
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/EUR
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/EUR

Geldpolitik im Fokus 18.09.2025 17:12:36

Devisen im Blick: So steht es am Donnerstag um Franken, Dollar und Euro

Devisen im Blick: So steht es am Donnerstag um Franken, Dollar und Euro

Der US-Dollar hat am Donnerstagnachmittag sowohl zum Euro als auch zum Franken zugelegt.

Nachdem am Vortag die US-Notenbank wie erwartet 2025 erstmals die Zinsen gesenkt hat, stehen am Devisenmarkt nun Daten vom Arbeitsmarkt im Fokus als Hinweise auf das weitere Vorgehen des Fed.

Denn laut den US-Währungshütern dürfte die Arbeitslosenquote in diesem Jahr einen Höhepunkt erreichen. Damit rücken laut Markbeobachtern als Indikator für die künftige Geldpolitik auch die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker in den Fokus. Diese gingen im Vergleich zur Vorwoche überraschend deutlich zurück, wie am Donnerstagnachmittag bekannt wurde.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Vorabend erwartungsgemäss um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, den Ausblick auf den künftigen Zinspfad allerdings recht vage gehalten. Am Markt wird von weiteren Zinssenkungen an den kommenden Sitzungen gerechnet.

Zinssenkungen verringern die Attraktivität des Dollar. Ein robuster Arbeitsmarkt deutet allerdings auf weniger oder weniger starke Zinssenkungen hin. Und die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich wieder verbessert.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 33'000 auf 231'000, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Es ist der stärkste Rückgang seit fast vier Jahren. Die monatlichen Arbeitsmarktberichte der US-Regierung waren zuletzt enttäuschend schwach ausgefallen.

Der Dollar notiert am späten Nachmittag bei 0,7920 Franken nach 0,7882 Franken zur Mittagszeit. Der Euro wiederum steht mit 1,1778 Dollar tiefer da als am Mittag mit 1,1839 Dollar. Euro/Franken notieren wenig verändert bei 0,9328.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Zwischen Gewinn oder Verlust - So steuern Sie durch volatile Krypto-Märkte

Bildquelle: kirill_makarov / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9333 0.0012
0.12
USD/CHF 0.7918 0.0029
0.36
USD/JPY 147.9400 1.0260
0.70

Meistgelesene Nachrichten

Rüstungsaktien nicht mehr auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schlagen unterschiedliche Richtungen ein
SIG-Aktie bricht um ein Fünftel ein: SIG senkt Ziele für 2025 und will keine Dividende bezahlen
Intel-Aktie haussiert: Mega-Deal in der Chipbranche - NVIDIA pumpt Milliarden in Intel
Roche-Aktie höher: Roche kauft amerikanische 89bio - Das kostet der Milliardendeal
Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Positive Studiendaten - Ozempic schlägt Konkurrenz von Eli Lilly
Plug Power-Aktie mit Gewinnen: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
UBS-Aktie dennoch mit Gewinnen: UBS-Grossaktionär Cevian zweifelt an Zukunft des Schweizer Hauptsitzes
Nach Fed-Zinssenkung: SMI erobert 12'000-Punkte-Marke zurück -- DAX zieht kräftig an -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schliessen erneut uneinheitlich
IonQ-Aktie im Höhenflug: Kooperation mit US-Energieministerium treibt Quantentechnologie fürs All - D-Wave-Aktie profitiert
Technische Korrektur beim Gold nach US-Zinsentscheid

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}