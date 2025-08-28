Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’214 0.1%  SPI 16’943 0.0%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’045 0.0%  Euro 0.9354 0.2%  EStoxx50 5’396 0.1%  Gold 3’407 0.3%  Bitcoin 90’428 1.4%  Dollar 0.8011 -0.1%  Öl 68.0 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Berlusconi-Familie dank PPF bei ProSiebenSat.1 mit Mehrheit - ProSiebenSat.1-Aktie höher
Commerzbank und UniCredit-Aktie in Rot: Commerzbank-Vorstand mit erneuter Warnung vor Übernahme durch UniCredit
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Li Auto-Aktie fällt: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger - Umsatz rückläufig
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Suche...
200.- Saxo-Deal
28.08.2025 13:51:37

SRG verlängert TV-Vermarktungsvertrag mit Admeira bis 2028

(Meldung mit letztem Satz zum Anteilsverkauf von Swisscom ergänzt.)

Bern (awp/sda) - Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG verlängert ihren Kooperationsvertrag mit der Werbevermarkterin Admeira bis 2028. Damit wird das Medienhaus das TV-Werbeinventar weiterhin exklusiv von Admeira vermarkten lassen.

Diese Entscheidung unterstreiche das gegenseitige Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit in einem dynamischen Medienumfeld, teilten Ringier und die SRG am Donnerstag mit.

Die langfristige Zusammenarbeit ermögliche beiden Unternehmen, gemeinsam die Zukunft der TV-Werbung in der Schweiz mitzugestalten und innovative Lösungen für die Herausforderungen des sich wandelnden Medienmarktes zu entwickeln.

Entgegen dem allgemeinen Markttrend behaupte sich Admeira erfolgreich. Der Umsatz im laufenden Jahr entwickle sich erfreulich, und die Marktanteile zeigten eine stabile bis positive Tendenz, hiess es weiter. Damit knüpfe Admeira an die Jahre 2023 und 2024 an.

Admeira ist laut eigenen Angaben ein führendes Vermarktungsunternehmen für TV-Werbung in der Schweiz. Admeira war 2016 ursprünglich als Werbeallianz von Swisscom, Ringier und der SRG gegründet worden. Die SRG hatte bereits 2018 im Rahmen eines Sparprogramms ihre Anteile verkauft. Admeira vermarktet aber weiterhin Werbung für die SRG-Sender. Die Swisscom verkaufte ihre Anteile im Februar 2020.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:46 UBS Logo UBS KeyInvest: Deutscher Aktienmarkt – Seitwärts zum Erfolg/Qualcomm – Neue Chip-Offensive
12:06 Logo WHS Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends und Strategien für clevere Anleger: Kostenloses Webinar heute um 14:00 Uhr
12:03 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
09:21 Marktüberblick: Delivery Hero senkt Prognosen
08:39 Schwächephase beendet?
08:31 Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen: Reverse Convertible mit kurzer Laufzeit auf KI-Aktien
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’502.37 11.08 QIUBSU
SMI-Kurs: 12’214.37 28.08.2025 14:03:40
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
BYD-Aktie verliert dennoch: Europäer kaufen weiter keine Teslas - BYD zieht vorbei
NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Rheinmetall-Aktie stabil: Übernahme von Lürssen-Militärwerft und Raketenproduktion für Lockhheed Martin?
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn
Elon Musk baut Bitcoin-Imperium: Tesla und SpaceX mit Milliarden-Investments
Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Krypto-Markt im Umbruch: Bitcoin setzt sich durch, Altcoins verlieren an Boden
Clara Technologies-Aktie auf Talfahrt: War zu viel Fantasie im Spiel?
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?

Top-Rankings

Investments von Carl Icahn: Diese Titel landeten im 2. Quartal 2025 im Depot
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2025 einige Veränderungen. Ein I ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}