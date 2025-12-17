Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.12.2025 22:57:36
Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an
BOISE (awp international) - Der US-Speicherchipspezialist Micron Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an. Die Aktie zog nachbörslich um zuletzt noch 3,4 Prozent an, nachdem KI-Bewertungsskepsis im regulären Handel viele Tech-Werte belastet hatte./menmis
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
22:57
|Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an (AWP)
|
20:27
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology gibt am Mittwochabend ab (finanzen.ch)
|
18:01
|Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16:29
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology zieht am Mittwochnachmittag an (finanzen.ch)
|
12:38
|MARKT USA/Wall Street vor Aufschlägen - Hoffnung auf Zinssenkungen (Dow Jones)
|
16.12.25
|S&P 500-Papier Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.23
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.23
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|21.12.23
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.
Themen im Gespräch:
💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKeine Jahresendrally in Sicht: SMI letztlich tiefer -- DAX schliesst unter 24'000 Punkten -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich etwas schwächer, während der deutsche Leitindex moderate Verluste einsteckte. An der Wall Street ging es teils deutlicher abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.