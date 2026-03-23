Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 0.6%  SPI 17’311 0.6%  Dow 46’208 1.4%  DAX 22’654 1.2%  Euro 0.9126 -0.1%  EStoxx50 5’574 1.3%  Gold 4’424 0.1%  Bitcoin 55’730 0.0%  Dollar 0.7863 0.0%  Öl 102.6 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Palantir-Aktie im Zwiespalt: Wenn High-Tech-Profite auf moralische Bedenken treffen
Tiefrote Zahlen in Zürich: SIX meldet Jahresverlust in Millionenhöhe
Puig-Aktie schiesst hoch: Milliarden-Fusion mit Estée Lauder?
Aktien-Boom: Rheinmetalls MARTE-Panzer begeistert - So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS
TotalEnergies-Aktie: Offshore-Pläne in den USA gestoppt - Konzern zieht Konsequenzen - Ørsted & Equinor ebenfalls im Fokus
Suche...

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’656.00
CHF
-22.00
CHF
-0.82 %
23.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.03.2026 07:24:01

Givaudan Hold

Givaudan
2639.85 CHF -2.44%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3750 auf 3000 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. Givaudan bleibe ihre erste Wahl bei Aromen und Duftstoffen. In den kommenden Monaten dürfte die Aktie aber überdurchschnittlich stark unter Druck bleiben - unter anderem angesichts der besonders hohen Umsätze der Schweizer im Nahen Osten./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Givaudan

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Givaudan-Kurs >5 >10
Fallender Givaudan-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’000.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2’656.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
12.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2’639.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
13.64%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten