SMI 13'032 1.1%  SPI 17'907 1.0%  Dow 48'458 -0.5%  DAX 24'309 0.5%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5'762 0.7%  Gold 4'343 0.9%  Bitcoin 71'439 1.7%  Dollar 0.7960 0.0%  Öl 60.8 -0.7% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
SNB nominiert Martin Hirzel für den Bankrat - Aktie fester
Youngtimers-Aktie tiefrot: Youngtimers rechnet zeitnah mit erfolgreicher Kapitalerhöhung
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Goldpreis im Blick: Zwischenhoch vom Freitag wieder in Sicht
Burckhardt Compression ernennt Jacques Sanche zum VR-Chef - Aktie stabil
Swissmem-Präsident 15.12.2025 12:55:00

SNB nominiert Martin Hirzel für den Bankrat - Aktie fester

Im Bankrat der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kündigt sich ein Wechsel an.

Schweizerische Nationalbank
3607.50 CHF 3.07%
Der Bankrat habe an seiner Sitzung vom Freitag Swissmem-Präsident Martin Hirzel für die Wahl ins Gremium vorgeschlagen, teilte die SNB am selben Abend mit. Hirzel soll die Nachfolge von Romeo Lacher antreten.

Die Wahl Hirzels soll anlässlich der SNB-Generalversammlung vom 24. April 2026 erfolgen, wie es weiter hiess. Er soll danach ab Anfang Mai das Amt für den Rest der Amtsperiode 2024 bis 2028 übernehmen.

Romeo Lacher wird hingegen aus dem Bankrat der SNB zurücktreten. Der langjährige Präsident der Julius Bär-Gruppe war 2021 in den SNB-Bankrat gewählt worden und amtete seither als dessen Vizepräsident. Zudem habe Lacher seit Beginn seiner Amtszeit als Vorsitzender des Entschädigungsausschusses sowie als Mitglied des Ernennungsausschusses gewirkt, hiess es.

Die SNB-Aktie notiert via SIX zeitweise 0,28 Prozent höher bei 3'600,00 Franken.

mk/cf

Bern (awp)

