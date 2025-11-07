Siemens Mobility liefert 116 Züge an die SBB

Bern (awp/sda) - Siemens Mobility wird 116 neue Doppelstockzüge für die S-Bahn in Zürich und in der Westschweiz liefern. Es handelt sich um einen Milliardenvertrag. Die Züge sollen in den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden, wie die SBB am Freitag vor den Medien bekannt gaben.