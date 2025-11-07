Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.11.2025 10:45:36

Siemens Mobility liefert 116 Züge an die SBB

Siemens
223.11 CHF -2.32%
Bern (awp/sda) - Siemens Mobility wird 116 neue Doppelstockzüge für die S-Bahn in Zürich und in der Westschweiz liefern. Es handelt sich um einen Milliardenvertrag. Die Züge sollen in den 2030er Jahren in Betrieb genommen werden, wie die SBB am Freitag vor den Medien bekannt gaben.