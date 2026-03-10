Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Milliarden-Deal
|
10.03.2026 14:21:00
Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie in Rot
Shell verkauft die US-Marke für Pkw-Ölwechsel Jiffy Lube International und deren Tochter Premium Velocity Auto für 1,3 Milliarden US-Dollar an Monomoy Capital Partners.
Jiffy Lube gehört zum Geschäftsbereich Pennzoil Quaker State von Shell. Der Verkauf umfasst die Marke Jiffy Lube und ein Netzwerk von Franchise-Filialen, die unabhängigen Franchisenehmern gehören und von diesen betrieben werden. Shell wird seine Marken Pennzoil Quaker State, Rotella und andere Shell-Schmierstoffmarken behalten.
Jiffy Lube macht laut Shell 6,5 Prozent des Volumens des gesamten Schmierstoffgeschäfts von Shell in den USA und Kanada aus.
Die Shell-Aktie verliert in London zeitweise 0,83 Prozent auf 31,81 GBP.
Von Josh Beckerman
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt heute Abend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!Schnell Plätze sichern!
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: SMI und DAX freundlich -- Wall Street startet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune. Die US-Börsen dürften leicht nachgeben. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.