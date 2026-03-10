Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.03.2026 14:21:00

Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie in Rot

Shell veräussert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie in Rot

Shell verkauft die US-Marke für Pkw-Ölwechsel Jiffy Lube International und deren Tochter Premium Velocity Auto für 1,3 Milliarden US-Dollar an Monomoy Capital Partners.

Shell
32.94 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen
Dies ermögliche dem Unternehmen, "einen Vermögenswert zu monetarisieren, der nicht zentral für das Schmierstoffportfolio von Shell in den USA ist, und in Gelegenheiten zu reinvestieren, die höhere Renditen generieren", teilte der Energiekonzern mit.

Jiffy Lube gehört zum Geschäftsbereich Pennzoil Quaker State von Shell. Der Verkauf umfasst die Marke Jiffy Lube und ein Netzwerk von Franchise-Filialen, die unabhängigen Franchisenehmern gehören und von diesen betrieben werden. Shell wird seine Marken Pennzoil Quaker State, Rotella und andere Shell-Schmierstoffmarken behalten.

Jiffy Lube macht laut Shell 6,5 Prozent des Volumens des gesamten Schmierstoffgeschäfts von Shell in den USA und Kanada aus.

Die Shell-Aktie verliert in London zeitweise 0,83 Prozent auf 31,81 GBP.

Von Josh Beckerman

DOW JONES

