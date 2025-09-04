|Kapitalmarkt angezapft
|
04.09.2025 11:14:36
SGS-Aktie steigt: Milliarden-Anleihe für ATS-Übernahme platziert
Der Prüf- und Inspektionskonzern SGS hat erfolgreich eine Anleihe über 1 Milliarde Euro am Kapitalmarkt platziert.
Die Papiere werden von SGS Nederland Holding BV begeben und von der Muttergesellschaft SGS SA garantiert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In Kürze sollen die Anleihen an der SIX Swiss Exchange kotiert werden.
Der Erlös aus der Transaktion dient den Angaben zufolge allgemeinen Unternehmenszwecken, einschliesslich der geplanten Übernahme des US-Prüfkonzerns Applied Technical Services (ATS). Anfang Juli hatte SGS die Übernahme zu einem Kaufpreis von 1,325 Milliarden US-Dollar angekündigt. Mit der Transaktion will SGS den Umsatz in Nordamerika bis 2027 verdoppeln. Es handelt sich um die grösste Akquisition der Firmengeschichte.
Mit der Platzierung kehre SGS nach der Erstemission 2021 erfolgreich an den Euro-Markt zurück, heisst es weiter. Die Anleihe sei auf grosses Interesse eines breit diversifizierten und qualitativ hohen Investorenkreises gestossen.AN der SIX steigt die SGS-Aktie zeitweise 1,55 Prozent auf 82,70 Franken.
jl/ys
Genf (awp)
Weitere Links:
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI sehr stark -- DAX etwas höher -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag stärker. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}