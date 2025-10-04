September 2025: Die Expertenmeinungen zur UBS-Aktie

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Prognosen 04.10.2025 14:04:00

Das sind die Einschätzungen der Experten für die UBS-Aktie.

UBS
32.61 CHF 2.04%
Kaufen Verkaufen

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu UBS veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 36,20 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,69 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von UBS in Höhe von 32,51 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.38,00 CHF16,8929.09.2025
RBC Capital Markets34,00 CHF4,5826.09.2025
Jefferies & Company Inc.37,00 CHF13,8115.09.2025
RBC Capital Markets34,00 CHF4,5811.09.2025
JP Morgan Chase & Co.38,00 CHF16,8909.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: Pincasso / Shutterstock.com