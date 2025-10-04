September 2025: Die Expertenmeinungen zur UBS-Aktie

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu UBS veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 36,20 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 3,69 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von UBS in Höhe von 32,51 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 38,00 CHF 16,89 29.09.2025 RBC Capital Markets 34,00 CHF 4,58 26.09.2025 Jefferies & Company Inc. 37,00 CHF 13,81 15.09.2025 RBC Capital Markets 34,00 CHF 4,58 11.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 38,00 CHF 16,89 09.09.2025

Redaktion finanzen.ch