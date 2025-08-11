Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 24’081 -0.3%  Euro 0.9433 0.3%  EStoxx50 5’332 -0.3%  Gold 3’345 -1.6%  Bitcoin 96’266 -0.1%  Dollar 0.8122 0.5%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
Ausblick: PATRIZIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
Ausblick: Hannover Rück öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance im Fokus 11.08.2025 22:34:25

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels leichter

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Montag abwärts.

Powell Industries
204.60 CHF 5.48%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.30 Prozent tiefer bei 21’385.40 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.045 Prozent stärker bei 21’459.65 Punkten in den Handel, nach 21’450.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21’549.73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’346.62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’585.53 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 17’928.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 16’745.30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10.92 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’549.73 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Powell Industries (+ 8.60 Prozent auf 264.83 USD), SurModics (+ 7.31 Prozent auf 38.00 USD), Scientific Games (+ 6.52 Prozent auf 84.00 USD), Geron (+ 6.25 Prozent auf 1.36 USD) und SIGA Technologies (+ 5.80 Prozent auf 9.48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Dorel Industries (-14.29 Prozent auf 0.90 USD), AAON (-10.49 Prozent auf 72.08 USD), Harvard Bioscience (-9.25 Prozent auf 0.48 USD), Lifetime Brands (-8.29 Prozent auf 3.65 USD) und Innodata (-7.95 Prozent auf 40.07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37’516’361 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5.11 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13.24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Powell Industries Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten