Schwacher Handel: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels leichter

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.30 Prozent tiefer bei 21’385.40 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.045 Prozent stärker bei 21’459.65 Punkten in den Handel, nach 21’450.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21’549.73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’346.62 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’585.53 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 17’928.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 16’745.30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10.92 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 21’549.73 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Powell Industries (+ 8.60 Prozent auf 264.83 USD), SurModics (+ 7.31 Prozent auf 38.00 USD), Scientific Games (+ 6.52 Prozent auf 84.00 USD), Geron (+ 6.25 Prozent auf 1.36 USD) und SIGA Technologies (+ 5.80 Prozent auf 9.48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Dorel Industries (-14.29 Prozent auf 0.90 USD), AAON (-10.49 Prozent auf 72.08 USD), Harvard Bioscience (-9.25 Prozent auf 0.48 USD), Lifetime Brands (-8.29 Prozent auf 3.65 USD) und Innodata (-7.95 Prozent auf 40.07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37’516’361 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.823 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5.11 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13.24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch