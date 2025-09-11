Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.72 Prozent stärker bei 22’043.07 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.418 Prozent auf 21’977.51 Punkte an der Kurstafel, nach 21’886.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21’908.81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’059.71 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.09 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.08.2025, bei 21’385.40 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 11.06.2025, bei 19’615.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17’395.53 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14.33 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 22’059.71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Rambus (+ 14.87 Prozent auf 88.58 USD), Synopsys (+ 12.98 Prozent auf 438.10 USD), Myriad Genetics (+ 11.30 Prozent auf 7.68 USD), Lifecore Biomedical (+ 10.84 Prozent auf 7.77 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 10.21 Prozent auf 6.80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Elron Electronic Industries (-10.50 Prozent auf 2.13 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10.15 Prozent auf 4.25 USD), Astronics (-7.84 Prozent auf 40.46 USD), Oracle (-6.23 Prozent auf 307.86 USD) und Netflix (-3.54 Prozent auf 1’203.50 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39’303’430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.550 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2025 hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 11.49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch