Montagshandel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

Am Montag fiel der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0.35 Prozent auf 6’846.51 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 54.975 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.057 Prozent fester bei 6’874.30 Punkten in den Handel, nach 6’870.40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6’878.27 Punkte, das Tagestief hingegen 6’827.19 Zähler.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’728.80 Punkten berechnet. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2025, einen Stand von 6’495.15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wurde der S&P 500 mit 6’090.27 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16.66 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Bath Body Works (+ 4.35 Prozent auf 19.65 USD), Micron Technology (+ 4.09 Prozent auf 246.92 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 3.71 Prozent auf 315.88 USD), Robinhood (+ 3.40 Prozent auf 136.43 USD) und Molson Coors Brewing Company (MCBC) (+ 3.30 Prozent auf 46.62 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Air Products and Chemicals (-9.45 Prozent auf 236.05 USD), Dollar General (-6.12 Prozent auf 124.27 USD), Incyte (-5.68 Prozent auf 96.70 USD), VF (-5.35 Prozent auf 18.03 USD) und Erie Indemnity (-5.28 Prozent auf 280.81 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 41’274’296 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.801 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

