|
11.08.2025 22:34:25
Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
Der Dow Jones gab sich am Montag schwächer.
Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.45 Prozent tiefer bei 43’975.09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.345 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.296 Prozent auf 44’044.95 Punkte an der Kurstafel, nach 44’175.61 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 43’911.31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44’273.03 Zählern.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 11.07.2025, bei 44’371.51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, einen Wert von 41’249.38 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39’497.54 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 3.73 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 1.31 Prozent auf 155.31 USD), Procter Gamble (+ 0.96 Prozent auf 154.98 USD), Sherwin-Williams (+ 0.69 Prozent auf 354.58 USD), UnitedHealth (+ 0.59 Prozent auf 252.37 USD) und Coca-Cola (+ 0.58 Prozent auf 70.75 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-3.26 Prozent auf 232.68 USD), IBM (-2.46 Prozent auf 236.30 USD), Caterpillar (-1.92 Prozent auf 408.54 USD), Cisco (-1.56 Prozent auf 70.67 USD) und Boeing (-1.38 Prozent auf 225.96 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 34’218’221 Aktien gehandelt. Mit 3.823 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dow Jones-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.05 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
