Schwacher Handel: ATX Prime sackt am Donnerstagnachmittag ab

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1.12 Prozent schwächer bei 2’274.18 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.003 Prozent auf 2’299.78 Punkte an der Kurstafel, nach 2’299.84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 2’273.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’300.43 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 1.02 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 2’228.38 Punkten. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 2’069.32 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, lag der ATX Prime noch bei 1’852.05 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 24.55 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2’316.22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Zählern erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell UNIQA Insurance (+ 2.43 Prozent auf 12.66 EUR), DO (+ 1.86 Prozent auf 197.60 EUR), Palfinger (+ 1.79 Prozent auf 36.95 EUR), Vienna Insurance (+ 1.64 Prozent auf 46.35 EUR) und Frequentis (+ 1.61 Prozent auf 63.20 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AT S (AT&S) (-22.24 Prozent auf 17.34 EUR), Andritz (-6.37 Prozent auf 62.45 EUR), FACC (-3.68 Prozent auf 7.07 EUR), Addiko Bank (-3.65 Prozent auf 21.10 EUR) und Lenzing (-3.53 Prozent auf 24.60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 649’220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 30.914 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet mit 1.63 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

