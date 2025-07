Schindler-Aktie mit Gewinnmitnahmen: Schindler punktet weiterhin bei Renovationen und im Servicegeschäft

Während das Geschäft mit Neuinstallation weiterhin harzt, geht es bei Modernisierungen und im Servicegeschäft auch in diesem Jahr nach oben.

Schindler schrieb in den Monaten April bis Juni einen Umsatz in Höhe von 2,76 Milliarden Franken, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Das waren 5,7 Prozent weniger als im Vorjahr und entsprach in Lokalwährungen gerechnet einem leichten Plus von 0,4 Prozent.

In einem zum Vergleich zur Vorjahresperiode etwas tieferen Niveau lagen die Auftragseingänge. Sie sanken um 1,9 Prozent auf 2,94 Milliarden Franken, wobei währungsbereinigt ein Plus von 4,6 Prozent resultierte.

Dabei entwickelten sich die verschiedenen Bereiche unterschiedlich: Nach wie vor sehr gut unterwegs ist das auf die Modernisierung von bestehenden Anlagen fokussierte Geschäft. Und auch im Serviceteil gewann die Gruppe Aufträge hinzu, während sich der Bereich Neuinstallationen in China weiterhin klar rückläufig entwickelt.

Profitabilität nimmt weiter zu

Den Betriebsgewinn (EBIT) steigerte Schindler im zweiten Quartal 6,1 Prozent auf 346 Millionen Franken und um einmalige Effekte bereinigt um 9,7 Prozent auf 372 Millionen. Die bereinigte Marge kletterte auf 13,5 Prozent nach 11,6 Prozent im Vorjahr. Der Reingewinn ging derweil auf 274 Millionen hoch (+4,6 Prozent).

Gesteigerte operative Effizienz, Effekte aus der Preispolitik und des veränderten Produktmixes trugen zur Profitabilitätssteigerung bei, wie es hiess.

Insgesamt hat Schindler mit den vorgelegten Zahlen die Erwartungen der Analysten mit dem Umsatz knapp verfehlt, während jene zu den Ergebnissen übertroffen wurden. Die Experten hatten im Vorfeld im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Umsatz in Höhe von 2,81 Milliarden Franken, einem bereinigten EBIT von 352 Millionen und einem Reingewinn von 267 Millionen gerechnet.

Effizienzsteigerungen machen sich bemerkbar

Im gesamten ersten Halbjahr sank der Umsatz von Schindler um 1,9 Prozent auf 5,49 Milliarden Franken, der Auftragseingang rückte um 1,8 Prozent auf 5,89 Milliarden vor und der EBIT um 9,2 Prozent auf 675 Millionen. Unter dem Strich verblieb ein um 7,5 Prozent höherer Reingewinn von 531 Millionen Franken.

"Unsere Massnahmen zur Effizienzsteigerung machen sich in steigenden Margen bemerkbar", hält der seit Anfang April amtierende Konzernchef Paolo Compagna laut Mitteilung fest. Dabei habe vor allem das Modernisierungsgeschäft trotz erheblicher Fremdwährungseffekte solides organisches Wachstum.

Ziele bestätigt

Mit Blick nach vorn bleibt Schindler den für das Gesamtjahr 2025 gesetzten Zielen treu: Die Gruppe zielt nach wie vor auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie auf eine Verbesserung der operativen Marge in den Bereich von 12 Prozent. Mittelfristig strebt Schindler weiterhin 13 Prozent Marge an.

Mit einer weiterhin starken Marktentwicklung rechnet Schindler bei den Renovationen, vor allem in China. Und während die Einnahmen auch im weltweiten Servicegeschäft zulegen dürften, bleiben die Marktaussichten bei den Neuinstallationen gedämpft. Auch da prägen die Entwicklungen in China das Geschäft, jedoch negativ.

Schindler schraubt Wachstumserwartung im Servicegeschäft leicht nach unten

Schindler tut sich in dem seit Jahren von einer Immobilienkrise geprägten chinesischen Markt weiterhin schwer. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf dürfte sich dabei das Wachstum im Servicegeschäft in China laut den jüngsten Prognosen etwas abschwächen.

Schindler rechnet auf dem chinesischen Markt, wenn es um Servicearbeiten geht, nur noch mit einer leichten Verbesserung der Auftragslage, wie der Konzern in der Präsentation zu den am Freitag vorgelegten Halbjahreszahlen festhält. Vor drei Monaten hatte Schindler da noch mit etwas stärkerem Wachstum gerechnet.

Ansonsten präsentiert sich die Marktlage in den Geschäftsfeldern von Schindler verglichen zu den Ende April kaum verändert. Dabei bleibt das Modernisierungsgeschäft ein wichtiger Treiber für den Konzern. Da sticht China mit einem grossen Wachstumspotenzial hervor, während auch in den weiteren Weltregionen Aufträge dazukommen dürften.

Im Gegensatz dazu harzt das Geschäft mit Neuinstallation im "Reich der Mitte" nach wie vor. Schindler geht weiterhin von einem schrumpfenden Markt aus. Als nur leicht rückläufig wird die Auftragslage in diesem Segment in der Region Amerikas gesehen, während in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika eine stabile Entwicklung erwartet wird.

Schindler-Aktien geben nach soliden Quartalszahlen nach

Die Partizipationsscheine des Schindler-Konzerns sind am Freitag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der Lift- und Rolltreppenbauer hat die Profitabilität im zweiten Quartal trotz Dollarschwäche und einem vor allem in China weiterhin unsicheren Marktumfeld klar verbessert und die Prognosen für das Gesamtjahr 2025 bekräftigt. Es ist von Gewinnmitnahmen die Rede.

Zeitweise verlieren die Schindler-Papiere an der SIX 0,5 Prozent auf 297,80 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am breiten SPI zulegt. Nach der Aufwärtsbewegung des Vortages (+2,1%) und mit Blick auf das Jahresplus von knapp 20 Prozent, dürften Händlern zufolge einige Investoren Gewinne ins Trockene bringen.

Im zweiten Quartal 2025 hat Schindler derweil die Vorgaben der Analysten mit dem Umsatz knapp verfehlt, während sich der Auftragseingang im Rahmen der Markterwartungen bewegte. Die Resultate zum operativen Ergebnis und zum Reingewinn fielen besser als erwartet aus, allen voran die kräftig gestiegene operative Marge.

Schindler habe sich in einem "turbulenten Marktumfeld sehr widerstandsfähig" gezeigt, hält Alexander Koller von der Bank Vontobel insbesondere mit Blick auf die Margenentwicklung fest. Um die Belastungen bereinigt, die durch den schwachen US-Dollar ausgelöst wurden, wäre der Umsatz gar leicht gewachsen.

Koller rechnet angesichts der klaren Margensteigerung auch im weiteren Jahresverlauf mit Gewinnwachstum und hält an der Kaufempfehlung für die Partizipationsscheine (Kursziel: 330 Fr.) fest. Die Anstrengungen zur Verbesserung der operativen Ergebnisse kämen zunehmend zum Vorschein, so der Vontobel-Analyst.

Trotz verhaltener Umsatzentwicklung habe Schindler die Margen deutlich besser als erwartet verbessert, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Dabei habe sich das Neuanlagengeschäft stabil entwickelt, während das Modernisierungsgeschäft stark und das Servicegeschäft stetig gewachsen seien.

