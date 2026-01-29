Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’073 0.4%  SPI 18’076 0.2%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’599 -0.9%  Euro 0.9181 -0.1%  EStoxx50 5’959 0.4%  Gold 5’520 1.9%  Bitcoin 67’395 -1.4%  Dollar 0.7675 -0.1%  Öl 70.1 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882ABB1222171Novartis1200526SAP345952
Top News
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?
Emmi-Aktie profitiert: Überraschend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025
Roche-Aktie kaum verändert:Wachstumskurs setzt sich 2025 ungebremst fort - So viel verdiente das Management
SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Fokus: Berichte über Milliardenverhandlungen mit OpenAI
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Software-Riese mit Zahlen 29.01.2026 10:24:50

SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt

SAP-Aktie tiefrot: Deutlicher Gewinnanstieg auf Jahres- und Quartalssicht - Umsatzerwartungen leicht verfehlt

Der DAX-Riese SAP hat am Donnerstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen des Softwarekonzerns aus.

SAP
154.71 CHF -14.57%
Kaufen Verkaufen
SAP konnte den Gewinn im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 steigern. Das Unternehmen meldete ein EPS von 1,58 Euro je Aktie, nach 1,37 Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in ihren Prognosen im Vorfeld einen Gewinnanstieg auf 1,51 Euro je Aktie vorausgesagt.

Der Quartalsumsatz des Walldorfer Konzerns belief sich daneben auf 9,68 Milliarden Euro. Analysten hatten für das Berichtsquartal einen Umsatz von durchschnittlich 9,75 Milliarden Euro erwartet und damit eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als SAP 9,38 Milliarden Euro umgesetzt hatte.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 gab SAP den Gewinn je Aktie mit 6,28 Euro an. Das ist mehr als von den Experten prognostiziert, denn die Analysten waren zuvor von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 6,05 Euro ausgegangen - gegenüber 2,68 Euro je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf der Umsatzseite prognostizierten die Analysten für das Gesamtjahr im Durchschnitt 36,91 Milliarden Euro, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr ein Umsatz von 34,18 Milliarden Euro generiert worden war. Tatsächlich setzte SAP im Geschäftsjahr 2025 jedoch 36,8 Milliarden Euro um.

SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden - Aktienrückkauf

Europas grösster Softwarehersteller SAP will sein Umsatzwachstum in diesem Jahr beschleunigen und dabei profitabler werden. Der Produktumsatz mit Cloudsoftware und herkömmlichen Lizenzen soll währungsbereinigt um 12 bis 13 Prozent zulegen, die Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz allein um 23 bis 25 Prozent, wie das Dax-Schwergewicht am Donnerstag mitteilte. Die Walldorfer wollen das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 14 bis 18 Prozent klettern lassen, wenn Wechselkursschwankungen ausgeklammert werden. Damit würde die Marge weiter anziehen. Mit den Zielsetzungen liegt SAP im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Der Auftragsbestand in der Cloud auf Sicht von zwölf Monaten dürfte allerdings langsamer wachsen als im Vorjahr. Das Unternehmen kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm für 10 Milliarden Euro über zwei Jahre an. 2025 stieg der Erlös des Konzerns dank des starken Zuwachses bei Cloudsoftware insgesamt um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro, der schwache Dollar bremste dabei erheblich und kostete beim Umsatzanstieg drei Prozentpunkte. Allerdings blieb das Wachstum des Auftragsbestands in der Cloud mit währungsbereinigt 25 Prozent etwas unter den Erwartungen von Experten.

Das bereinigte operative Ergebnis legte unter anderem wegen Einsparungen durch einen grossen Personalumbau um 28 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro zu und fiel damit etwas besser aus als von Experten geschätzt. Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn auf 7,5 Milliarden Euro, das war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Im Vorjahr hatten Stellenstreichungen mit Milliardenkosten belastet.

So reagiert die SAP-Aktie

Die SAP-Aktie war am Vortag bei 196,14 Euro um 0,6 Prozent höher aus dem XETRA-Handel gegangen. Im Handel am Donnerstag geht es dann aber zeitweise 10,8 Prozent auf 174,96 Euro abwärts.

Der Kursrutsch trotz dem starken Gewinn-Zahlen liegt möglicherweise am leicht verfehlten Cloud-Umsatz und einem Auftragsbestand, der hinter den Erwartungen blieb. Da das Rückkaufprogramm bereits gerüchteweise am Markt die Runde machte, könnten auf die Ankündigung Gewinnmitnahmen nach dem Motto "Sell the News" folgen - ein Zeichen dafür, dass Anleger das künftige Wachstum zunehmend hinterfragen.

Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

SAP-Aktie unter Druck: Wie Celonis zum gefährlichen Rivalen wird

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?