S&P 500-Wert Lamb Weston-Aktie: Über diese Dividende können sich Lamb Weston-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Lamb Weston am 25.09.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1.46 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 14.06 Prozent. Alles in allem zahlt Lamb Weston 206.90 Mio. USD an Aktionäre. Das sind 18.91 Prozent mehr als im Vorjahr.

Lamb Weston- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der Lamb Weston-Titel via New York bei einem Wert von 52.83 USD aus dem Geschäft. Lamb Weston weist für 2025 eine Dividendenrendite von 2.89 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 1.43 Prozent lag.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Lamb Weston-Aktienkurs via New York um 20.88 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die wirkliche Rendite mit -9.17 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Lamb Weston- Dividendenerwartung

Für 2028 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1.66 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2.67 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Lamb Weston

Lamb Weston ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 7.501 Mrd. USD. Lamb Weston weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20.20 auf. 2025 setzte Lamb Weston 6.451 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 2.50 USD.

Redaktion finanzen.ch