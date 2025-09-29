Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’930 0.5%  SPI 16’531 0.3%  Dow 46’247 0.7%  DAX 23’739 0.9%  Euro 0.9337 0.0%  EStoxx50 5’500 1.0%  Gold 3’808 1.2%  Bitcoin 89’035 -0.5%  Dollar 0.7959 -0.2%  Öl 69.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Amazon-Aktie im Blick: Mega-Schnäppchen - Zweiter Prime Day verspricht Black-Friday-Preise
Hedgefonds-Manager Daniel Loeb setzt stark auf die NVIDIA-Aktie: Gründe für seine Milliardenwette
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Tesla verliert Top-Ten-Platz in Deutschland - Opel überholt US-Pionier bei E-Autos - Tesla-Aktie in Gefahr?
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Suche...

Lamb Weston Holdings Aktie 34272357 / US5132721045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 07:01:06

Ausblick: Lamb Weston verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lamb Weston Holdings
42.38 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen

Lamb Weston veröffentlicht am 30.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,544 USD. Dies würde einer Verringerung von 38,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lamb Weston 0,880 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 6,48 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
07:01