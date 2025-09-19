Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Corning Aktie 921667 / US2193501051

Rentables Corning-Investment? 19.09.2025 16:02:27

S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corning von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Corning-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Corning-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 32.44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 308.261 Corning-Aktien. Die gehaltenen Corning-Papiere wären am 18.09.2025 24’543.77 USD wert, da der Schlussstand 79.62 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 145.44 Prozent erhöht.

Corning erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch